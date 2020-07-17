Канал "Россия 1" стал лидером рейтинга в крупных городах страны

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Телеканал "Россия 1" стал лидером по среднесуточному рейтингу и доле аудитории в крупных городах РФ. Об этом рассказали в исследовательской компании Mediascope, передают "Дни.ру".

Поясняется, что при подсчете учитывали первое полугодие этого года. Целевой аудиторией данного исследования является население 4+. В результате канал, который входит в состав холдинга ВГТРК, обогнал по показателям Первый канал.

Как уточнили в пресс-службе "России 1", среднесуточный рейтинг составил 2%, а среднесуточная доля – 12,2%.

Согласно исследованию, вторая позиция у Первого канала с рейтингом 1,7% и долей аудитории 10,4%. Третья строчка у НТВ, у которого рейтинг – 1,5%, а доля – 9,4%.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил холдинг ВГТРК с 30-летием. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания была основана Борисом Ельциным 14 июля 1990 года.