Медведев сообщил об успешном переходе на цифровое телевещание

Фото: depositphotos/marcociannarel

Премьер-министр Дмитрий Медведев подвел итоги перехода на цифровое телевещание в России. Он отметил, что работа завершена успешно.

"Когда-то, еще лет 12 назад, я начинал эту работу, находясь в стенах правительства, и в течение довольно спокойного периода мы все эти работы провели, а год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала, в октябре эта работа завершилась, завершилась успешно", – приводит слова Медведева ТАСС.

Он отметил, что главным результатом стало появление 20 общедоступных каналов в хорошем цифровом качестве, которые "теперь смотрят в каждом доме и в столицах, и в удаленных местах, где не так давно принимали два-три канала с весьма посредственной картинкой".

Медведев подчеркнул, что это был самый большой цифровой проект в мире – и по охвату аудитории, и по инфраструктуре.

По словам премьера, переход на цифровое телевидение стал хорошим опытом импортозамещения.

Переход с аналогового на цифровое телевещание стартовал в Москве и Подмосковье 15 апреля.

В финальную волну перехода попал 21 регион страны. В частности, это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Севастополь, Крым, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская и Саратовская области, Башкирия и Татарстан, Забайкалье и Алтай, Дагестан и Ингушетия, Калужская, Курская, Вологодская, Мурманская и Псковская области, Карелия и Челябинская область.

В сети цифрового эфирного телевещания России 5040 передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых телеканалов. Их сигнал покрывает более 17 миллионов квадратных метров, охват россиян цифровым эфирным вещанием достигает 98,4%.

10 декабря 2018 года министерство цифрового развития утвердило план поэтапного перехода с аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионах РФ.

