Россия завершает переход на цифровое телевещание

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аналоговое вещание федеральных телеканалов полностью отключат 14 октября. Таким образом, Россия полностью переходит на цифровое эфирное телевидение, сообщает ТАСС.
Трансляцию федеральных телеканалов в рамках последней волны отключений прекратят более 3 из 13 тысяч аналоговых передатчиков, работавших в российском эфире.
В финальную волну перехода попал 21 регион страны. В частности, это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Севастополь, Крым, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская и Саратовская области, Башкирия и Татарстан, Забайкалье и Алтай, Дагестан и Ингушетия, Калужская, Курская, Вологодская, Мурманская и Псковская области, Карелия и Челябинская область.
В Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) рассказали, что символическое выключение аналогового вещания из Центра управления полетами произведут глава Центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин и генеральный директор РТРС Андрей Романченко, а и с борта Международной космической станции космонавт Александр Скворцов.
Сразу после прекращения аналоговой трансляции федеральных телеканалов на их частотах будет транслироваться видеоролик. Он в течение недели будет показывать, как настроить цифровое телевидение.
Переход с аналогового на цифровое телевещание стартовал в Москве и Подмосковье 15 апреля. Помимо столичного региона во вторую волну перехода попали еще 20 субъектов. Первая очередь была выполнена 11 февраля, а третья – 3 июня.
Отмечается, что "произойдет переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение".
В сети цифрового эфирного телевещания России 5040 передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых телеканалов. Их сигнал покрывает более 17 миллионов квадратных метров, охват россиян цифровым эфирным вещанием достигает 98,4%.
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