Переход с аналогового на цифровое телевещание стартовал в Москве

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Переход с аналоговое на цифровое телевещание стартовал в Москве и Подмосковье 15 апреля.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Помимо столичного региона во вторую волну перехода попадают еще 20 субъектов Федерации. Первая очередь была выполнена 11 февраля, а третья состоится 3 июня.

Отмечается, что "произойдет переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение".

Ранее сообщалось, что власти Москвы развернут дополнительную информационную кампанию о переходе на цифровое телевещание перед майскими праздниками.

10 декабря 2018 года министерство цифрового развития утвердило план поэтапного перехода с аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионах РФ.