Москва не отключит аналоговое телевидение после перехода на цифру

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Вещание аналогового сигнала в кабельных сетях Москвы сохранится даже после того, как в 2019 году в России полностью откажутся от эфирной наземной аналоговой трансляции федеральных телеканалов. Такое заявление сделал начальник управления городского департамента информационных технологий Михаил Суров, передает "Интерфакс".

Телеканалы в цифровом качестве доступны абонентам кабельного телевидения с 28 декабря. При этом москвичи смогут сами выбирать в каком формате смотреть телевидение.

Суров напомнил, что с 11 февраля по 10 июня в стране произойдет поэтапное отключение аналоговой трансляции федеральных телеканалов. Однако столичные власти договорились с операторами связи о продолжении вещания аналогового сигнала в кабельных сетях.

По словам представителя ведомства, 99% домохозяйств Москвы используют кабельные антенны, указанные в платежках. Поэтому переход на цифровое вещание должен быть безболезненным.

В середине ноября российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал протокол заседания кабмина, фиксирующий решения по вопросу о переходе на цифровой формат телевизионного вещания в РФ. Согласно утвержденному министерством цифрового развития страны графику, с 15 апреля Москва должна была прекратить аналоговое вещание.