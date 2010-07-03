Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:09

Москвичей дополнительно проинформируют о цифровом телевидении

общество

13:09

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Yunava1

Власти Москвы планируют развернуть дополнительную информационную кампанию о переходе на цифровое телевещание. Это будет развернуто перед майскими праздниками, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Ближе к праздникам мы сделаем дополнительную кампанию для автомобилистов. На вылетных магистралях появятся плакаты, чтобы люди могли увидеть и по дороге заехать и купить комплект", – цитирует Лысенко ТАСС.

Плакаты призовут москвичей настроить цифровое телевидение дома и на даче.

10 декабря 2018 года министерство цифрового развития утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионах РФ. 11 февраля, 15 апреля и 3 июня будет проводиться переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение.

Отключение аналогового сигнала федерального телевидения в столице произойдет 15 апреля. Московские власти совместно с телеоператорами решили не отключать аналоговое телевидение, передающееся в кабеле.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика