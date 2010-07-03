Москвичей дополнительно проинформируют о цифровом телевидении

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Власти Москвы планируют развернуть дополнительную информационную кампанию о переходе на цифровое телевещание. Это будет развернуто перед майскими праздниками, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Ближе к праздникам мы сделаем дополнительную кампанию для автомобилистов. На вылетных магистралях появятся плакаты, чтобы люди могли увидеть и по дороге заехать и купить комплект", – цитирует Лысенко ТАСС.

Плакаты призовут москвичей настроить цифровое телевидение дома и на даче.

10 декабря 2018 года министерство цифрового развития утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионах РФ. 11 февраля, 15 апреля и 3 июня будет проводиться переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение.

Отключение аналогового сигнала федерального телевидения в столице произойдет 15 апреля. Московские власти совместно с телеоператорами решили не отключать аналоговое телевидение, передающееся в кабеле.