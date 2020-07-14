Дмитрий Медведев поздравил холдинг ВГТРК с 30-летием

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дмитрий Медведев поздравил медиахолдинг ВГТРК в лице гендиректора Олега Добродеева, занимающего руководящую должность с 2004 года, с 30-летним юбилеем, сообщает ТАСС.

"Дмитрий Медведев позвонил Олегу Добродееву и поздравил коллектив ВГТРК с 30-летним юбилеем, пожелав творческих удач и успешной реализации планов по развитию медиахолдинга", – сказано в сообщении секретариата замглавы Совета Безопасности России.

Ранее Владимир Путин отметил праздничную дату медиаколлектива поздравлениями. Он подчеркнул активное участие холдинга в жизни страны, и подчеркнул, что его сотрудники следуют принципам журналистской этики, оперативно и достоверно освещают важнейшие мероприятия в стране и мире.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания была основана Борисом Ельциным 14 июля 1990 года. В настоящее время в состав медиахолдинга входят телеканалы "Россия-1", "Россия-Культура", "Россия-24", более 80 региональных телекомпаний, группа цифровых каналов "Моя планета", "Наука", "История", "Мульт", "Мама", а также несколько радиостанций.