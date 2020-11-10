Володин оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Фото: kremlin.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил роль Владимира Путина в урегулировании конфликта в Карабахе. По его словам, решения, которые принял глава российского государства, позволят прекратить кровопролитие и сохранить жизни людей, сообщают "Дни.ру".
"Президентом РФ совместно с главами Армении и Азербайджана подписано заявление о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта и развертывании миротворческого контингента Российской Федерации", – уточнил Володин.
Он отметил важность данного решения и добавил, что перед военнослужащими-миротворцами стоит сложная задача по обеспечению мира в регионе.
В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Опубликован полный текст заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху
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