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Оскорбительная риторика в адрес России стала неотъемлемой частью избирательных кампаний США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, они следуют принципу: чем хуже в России, тем лучше для их внутриполитической выгоды.

Помимо этого, официальный представитель Кремля назвал бездоказательными и безосновательными заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы в Великобритании.

"Бездоказательные обвинения мы <...> не собираемся воспринимать и призываем относиться к ним как к совершенно огульной какой-то критике, которая не заслуживает внимания", – отметил Песков.

По результатам парламентских выборов лейбористы получили 326 мест в 650-местной палате общин Великобритании. После этого лидер партии Стармер официально вступил в должность премьера страны.

Комментируя результаты, Песков подчеркнул, что Москва не испытывает оптимизма после известия о смене премьера Великобритании, так как Британия остается недружественной страной для РФ.