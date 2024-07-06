Британский лорд заявил, что консерваторам понадобится 15 лет для возвращения власти

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Консервативной партии Великобритании может понадобиться около 10–15 лет лет для возвращения к власти в стране после поражения на выборах от лейбористов, считает член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Лейбористская партия выиграла из-за усталости общественности и ощущения, что правительство консерваторов "выдохлось" после 14 лет у власти. Кроме того, часть голосов у консерваторов забрала партия Reform UK.

Однако Балф уверен, что лейбористы будут популярны только некоторое время. При этом законодатель называет Тори самой успешной политической партией в мире, у которой есть многовековая история и нет идеологического багажа.

По итогам парламентских выборов, лейбористы получили 326 мест в 650-местной Палате общин Британии. После этого лидер партии Стармер официально вступил в должность премьер-министра государства. Его предшественник Риши Сунак уже поздравил нового премьера с победой.

Решение об отставке с поста премьер-министра Сунак принял утром 5 июля. Поводом для этого послужили, собственно, итоги парламентских выборов в стране.