Кремль не стал комментировать нападение на пост полиции в Чечне

Фото: телеграм-канал Baza

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новости о том, что в Чечне выставили на площади тело напавшего на пост ДПС подростка, передает "Газета.ру".

"Точно не будем ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Точной информации не имеем", – сказал представитель Кремля.

Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, где видно тело подростка на площади города. Предположительно, происходящее сняли местные жители.

Житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС вечером 7 апреля. В результате они получили ножевые ранения, а нападавший был ликвидирован ответным огнем.

Спустя время один из пострадавших полицейских скончался от полученных ранений. После произошедшего СК возбудил уголовное дело. По данным следователей, некоторые из организаторов нападения находятся в Турции, а руководителем оказался гражданин Украины.

Сразу после произошедшего глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. Он также добавил, что семьи организаторов нападения должны быть выдворены из республики с изъятием имущества.