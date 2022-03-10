Любой атакующий военных РФ с оружием в руках станет мишенью – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о раздаче всем оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью. Его слова передает РИА Новости.

"Если вы помните, с самого начала Владимир Путин призвал всех сложить оружие, это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что ожесточенное вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, вынуждает вести ответный огонь.

"Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями", – заключил Песков.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что националисты на Украине препятствуют выводу мирных жителей из опасных зон, а информацию об эвакуации от населения намеренно скрывают.

Между тем Вооруженные силы России регулярно объявляют режим тишины и планируют организовать гуманитарные коридоры. Эвакуировать мирных жителей пытаются из пяти городов: Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. По словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, за минувшие сутки более 40 человек покинули Мариуполь, из них 6 – это дети.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.