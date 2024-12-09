Путин заявил, что решимость бойцов СВО не оставляет сомнений в победе РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Решимость участников спецоперации не позволяет сомневаться, что Россия одержит победу на поле боя. Такое мнение выразил Владимир Путин на церемонии вручения золотых звезд Героям России.

Президент также отметил мужество военнослужащих, которые участвую в СВО. Российский лидер сказал, что вся страна гордится такими бойцами.

"Гордимся каждым из героев и теми, кто жил задолго до нас, и нашими современниками. Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость, отстаивал наше право самостоятельно определять свою жизнь", – добавил глава РФ.

Путин обратил внимание присутствующих на своды Георгиевского зала, где, по его словам, остро ощущается нерушимость традиций воинской доблести. Он привел в пример имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза и Героев РФ, которые навечно вписаны в "летопись побед и достижений России".

Глава государства подчеркнул, что страна продолжит опираться на героев СВО, так как именно они являются элитой страны. В этой связи он напомнил о программе подготовки "Время героев", участниками которой в первом потоке стали 60 кавалеров Ордена мужества и 21 обладатель звания Героя России.

"Миллионы людей во всех регионах нашей страны, каждый на своем месте, стремится внести свой вклад в общее дело. Всех объединяет главное – любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за РФ и ее героев. Сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа", – заключил Путин.

Между тем президентская программа "Время героев" объявила об открытии дополнительного набора участников. Он проходит до 15 января 2025 года. Решение было принято на заседании общественного совета программы. На нем также были обсуждены итоги второго образовательного модуля.

Многие из участников платформы уже получили новые назначения на ответственные должности, рассказывал ранее Владимир Путин. Например, ветеран спецоперации Владимир Сайбель, прошедший обучение, был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД.

Вместе с тем кавалер ордена Мужества и участник программы "Время героев" капитан 2 ранга Николай Королев стал зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

