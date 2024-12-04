Программа "Время героев" опубликовала почтовый адрес для подачи заявок

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Заявки для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать через интернет и по почте. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с военными, которые проходят реабилитацию после ранения на СВО.

Встреча прошла в рамках визита российского лидера в Центр инновационных технологий и ортопедии имени Н. Н. Пирогова.

Заявки на участие в отборе можно отправить по адресу 344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, дом 70/54, Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС.

В ней нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, должность и при наличии гражданский управленческий опыт и государственные награды.

Президентская программа "Время героев" объявила об открытии дополнительного набора участников. Он проходит до 15 января 2025 года. Решение было принято на заседании общественного совета программы. На нем также были обсуждены итоги второго образовательного модуля.

Многие из участников платформы уже получили новые назначения на ответственные должности, рассказывал ранее Владимир Путин. Например, ветеран спецоперации Владимир Сайбель, прошедший обучение, был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД.

Вместе с тем кавалер ордена Мужества и участник программы "Время героев" капитан 2 ранга Николай Королев стал зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

