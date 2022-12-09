Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

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Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу, 9 декабря, пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета.

Ожидается, что лидеры стран ЕАЭС обсудят формирование общего рынка газа, развитие единого рынка услуг и создание межведомственного совета в сфере энергетики, а также развитие дальнейшее углубление интеграции на пространстве Евразийского экономического союза.

На саммите планируют одобрить целый пакет документов, утверждающих основные направления международной деятельности союза на следующий год, передает ТАСС.

Как ожидается, на полях саммита российский лидер может провести ряд двусторонних встреч. В частности, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о ратификации протокола о продлении переходного периода функционирования общего рынка медизделий в рамках ЕАЭС. Документ направлен на постепенный переход к регистрации медицинских изделий в соответствии с правом объединения.

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