Россия ратифицировала протокол по переходному периоду для рынка медизделий ЕАЭС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о продлении переходного периода функционирования общего рынка медизделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован на портале правовой информации.

Протокол направлен на формирование общего рынка медицинских изделий, который исключает их дефицит в ЕАЭС, а также на постепенный переход к регистрации медизделий в соответствии с правом объединения.

Документ вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении странами ЕАЭС всех необходимых для этого процедур.

Протокол был подписан государствами ЕАЭС 30 декабря прошлого года и временно применяется с 1 января 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что главы правительств государств ЕАЭС приняли решение о создании Евразийской перестраховочной компании в целях поддержки взаимной и внешней торговли.

По его словам, новая организация будет стимулировать развитие сотрудничества в области инвестирования, обеспечит экспортные займы и сотрудничество со страховщиками и кредитными агентствами.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!