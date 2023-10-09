Песков заявил о вероятном вовлечении третьих сил в израильский конфликт

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Велик рост вовлечения третьих сил в израильский конфликт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с выдвижением флота США в Израиль.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит. Пока ситуация развивается по пути роста эскалации", – заявил он.

Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что для урегулирования ситуации вокруг Израиля необходимо "нащупать" пути переговорного процесса и выйти из режима силового решения конфликта.

Также Дмитрий Песков обратил внимание и на гуманитарную ситуацию в Газе, которая, по его словам, вызывает более серьезные опасения российской стороны.

"Сейчас трудно понять детали, что там происходит", – добавил пресс-секретарь президента России.

При этом он отметил, что для российских властей важна в первую очередь судьба граждан РФ.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

В СМИ появилась информация, что Иран мог помогать планировать атаку на Израиль, а на встрече в Бейруте 2 октября якобы одобрил ее осуществление. Газеты писали, что офицеры Корпуса стражей исламской революции прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана.

Посольство РФ в Израиле призвало российских граждан оставаться в безопасных местах