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Политика

18:27

Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ

власть политика общество

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника главы государства. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента РФ", – говорится в указе. Ранее в этом месяце Сергей Глазьев был назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В начале 1990-х годов Глазьев занимал пост первого замминистра, а позже – министра внешнеэкономических связей России. В 2008 году его назначили заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а в период с 2009 по 2012 год он был ответственным секретарем Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

В июне 2012 года Сергей Глазьев стал советником президента РФ. Среди его известных идей – ограничение вывоза капитала за рубеж и запрет закупки импортных товаров за счет государства.

3 октября Геннадий Корниенко был освобожден от должности директора ФСИН указом Владимира Путина. Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева объяснила уход чиновника достижением им предельного возраста. 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет. 8 октября главой ФСИН был назначен Александр Калашников.

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