Директором ФСИН стал Александр Калашников

Фото: УФСБ по Красноярскому краю
Директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников. Об этом говорится на сайте ведомства.
3 октября предыдущего директора ФСИН Геннадия Корниенко освободили от должности указом Владимира Путина.
Об уходе Корниенко 1 октября говорила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, это было связано с достижением предельного возраста.
СМИ уточняли, что решение об увольнении было принято 30 сентября. Тогда Корниенко исполнилось 65 лет.
Согласно открытым источникам, Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарске Новосибирской области. В органах госбезопасности он работает с 1987 года.
С июня 2011 по май 2017 года Калашников руководил УФСБ России по Республике Коми, а с мая 2017 года возглавлял УФСБ РФ по Красноярскому краю.