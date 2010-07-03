Директором ФСИН стал Александр Калашников

Фото: УФСБ по Красноярскому краю

Директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников. Об этом говорится на сайте ведомства.

3 октября предыдущего директора ФСИН Геннадия Корниенко освободили от должности указом Владимира Путина.

Об уходе Корниенко 1 октября говорила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, это было связано с достижением предельного возраста.

СМИ уточняли, что решение об увольнении было принято 30 сентября. Тогда Корниенко исполнилось 65 лет.

Согласно открытым источникам, Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарске Новосибирской области. В органах госбезопасности он работает с 1987 года.

С июня 2011 по май 2017 года Калашников руководил УФСБ России по Республике Коми, а с мая 2017 года возглавлял УФСБ РФ по Красноярскому краю.