Разговоры о кандидате на пост главы МЧС РФ преждевременны – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Разговоры о кандидате на пост главы МЧС РФ преждевременны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет никакого понимания", – сказал представитель Кремля журналистам. "Сейчас неуместно такие вопросы задавать".
Он добавил, что глава РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в похоронах Евгения Зиничева, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.
Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.
Церемония прощания с Зиничевым состоится 10 сентября в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина, 1. Похоронят министра в Санкт-Петербурге, откуда он родом.
Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве
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