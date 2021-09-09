Разговоры о кандидате на пост главы МЧС РФ преждевременны – Песков

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Разговоры о кандидате на пост главы МЧС РФ преждевременны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет никакого понимания", – сказал представитель Кремля журналистам. "Сейчас неуместно такие вопросы задавать".

Он добавил, что глава РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в похоронах Евгения Зиничева, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

Церемония прощания с Зиничевым состоится 10 сентября в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина, 1. Похоронят министра в Санкт-Петербурге, откуда он родом.