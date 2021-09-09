Москва онлайн покажет церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым

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10 сентября состоится церемония прощания с главой МЧС России, генералом армии Евгением Зиничевым, трагически погибшим в ходе учений. Мероприятие пройдет в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина, 1. Похоронят министра в Санкт-Петербурге, откуда он родом.

Смотрите прямую трансляцию 10 сентября в 07:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.