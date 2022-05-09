Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов международных расчетов

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Владимир Путин поручил создать в РФ рабочую группу с целью выработки новых механизмов валютного регулирования и международных расчетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в задачи нового межведомственного органа войдет разработка плана создания инфраструктуры расчетов России с партнерами из дружественных стран в рублях или других национальных валютах, а также инфраструктуры расчетов с недружественными государствами в том числе в рублях.

Кроме того, предполагается, что рабочая группа займется выработкой мер валютного регулирования на российском рынке, а также мер, призванных снизить риски на фоне приостановки операций с иностранными активами РФ.

Возглавит рабочую группу помощник президента РФ Максим Орешкин.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии, и Польши.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

