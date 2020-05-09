Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин отдельно поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины. При этом в перечне глав государств, которым Кремль отправил поздравления, нет украинского и грузинского лидеров.

В то же время глава РФ поздравил как граждан, так и лидеров других стран бывшего СССР. Как сообщает пресс-служба Кремля, поздравления также направили народам и главам Великобритании, США и Франции.

Кроме того, Путин призвал бороться с попытками переписать итоги Великой Отечественной войны, "обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками", сообщает RT.

В этой связи он привел в пример резолюцию, принятую сеймом Польши, согласно которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени лежит на Германии и СССР. Также он затронул тему блокады Ленинграда.

Кроме того, Путин передал всем ветеранам слова благодарности и пожелал им здоровья и благополучия. Президент напомнил, что Советский Союз в годы войны потерял 27 миллионов человек.