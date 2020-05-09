Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:04

Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии

власть общество за рубежом праздники 9 Мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин отдельно поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины. При этом в перечне глав государств, которым Кремль отправил поздравления, нет украинского и грузинского лидеров.

В то же время глава РФ поздравил как граждан, так и лидеров других стран бывшего СССР. Как сообщает пресс-служба Кремля, поздравления также направили народам и главам Великобритании, США и Франции.

Кроме того, Путин призвал бороться с попытками переписать итоги Великой Отечественной войны, "обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками", сообщает RT.

В этой связи он привел в пример резолюцию, принятую сеймом Польши, согласно которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени лежит на Германии и СССР. Также он затронул тему блокады Ленинграда.

Кроме того, Путин передал всем ветеранам слова благодарности и пожелал им здоровья и благополучия. Президент напомнил, что Советский Союз в годы войны потерял 27 миллионов человек.

Какая программа ждет москвичей на 9 Мая

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать