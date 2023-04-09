Песков назвал реакцию Запада на размещение ядерного оружия в Белоруссии несдержанной

Фото: ТАСС/Павел Быркин

Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", – заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".

Вместе с тем Песков назвал тему размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии "очень важной" для России.

Владимир Путин ранее сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Информацию об этом позже подтвердили в Белоруссии. Там подчеркнули, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.



В Союзном государстве создана эффективная система обороны – Лукашенко

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!