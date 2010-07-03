Глава ФАС рассказал Медведеву о ситуации с тарифами ЖКХ

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с Дмитрием Медведевым рассказал ему о ситуации с тарифами в сфере ЖКХ.

По его словам, благодаря изменениям в законодательстве "вакханалия 1990-х и 2000-х" закончилась, передает РИА Новости.

"После того как по вашему поручению были приняты федеральные законы, которые устранили лазейки законодательства 1990-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления, в общем-то, бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли, и миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство. <...> Вакханалия 1990-х и 2000-х прекращена", – сказал Артемьев.

Он добавил, что в дальнейшем тарифы будут снижаться. Медведев назвал это очень важной задачей. Он согласился, что если бы это законодательство не действовало, то тарифы полезли бы вверх. Глава правительства отметил, что, даже если граждане на себе это не чувствуют, важно, что "законодательство стоит на страже их интересов".

Ранее глава ФАС заявил, что для развития конкуренции в России нужно превратить государственные корпорации в акционерные общества.

