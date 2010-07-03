Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Для развития конкуренции в России понадобится превратить госкорпорации в акционерные общества. Такое мнение высказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на брифинге 29 августа.
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", – заявил глава ФАС, отвечая на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021–2024 годы. По словам Артемьева, госкорпорации "должны стать простыми акционерными обществами без привилегий, тогда будет конкуренция".
В начале августа ФАС возбудила дело против компании Apple из-за жалобы "Лаборатории Касперского". Разработчик антивирусных программ заявил о необоснованном отклонении Apple версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). В то же самое время, утверждают представители "Лаборатории Касперского", Apple ввела на рынок собственное приложение Screen Time ("Экранное время"), которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля. Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.
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