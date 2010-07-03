ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба признала телеканал CNN виновным в нарушении закона о рекламе, сообщает РИА Новости.
ФАС зафиксировала, что громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ. Закон же гласит, что уровень звука в рекламных роликах не должен быть выше среднего уровня громкости прерываемой программы.
Штраф составил 200 тысяч рублей, его наложили на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни". Максимальный размер штрафа за подобное нарушение составляет 500 тысяч рублей.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении компании Apple из-за жалобы "Лаборатории Касперского". Разработчик антивирусных программ заявил о необоснованном отклонении американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). В результате очередная версия KSK лишилась существенной части функционала.
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