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16:02

ФАС признала незаконной рекламу медицинской процедуры в Tatler

общество

16:02

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Фото: depositphotos/stockasso

Московское управление Федеральной антимонопольной службы признало российский офис издательства Conde Nast и "Национальную компанию красоты" виновными в нарушении закона о рекламе, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что в ноябрьском номере журнала Tatler была опубликована реклама процедуры по борьбе с потоотделением miraDry System. В УФАС установили, что название этой процедуры полностью совпадает с названием аппарата miraDry – подобное было расценено как реклама самого медицинского изделия, а не косметологической процедуры.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, реклама медицинских изделий, требующих для использования специальной подготовки, разрешается только в специализированных печатных изданиях для работников фармакологии и медицины. Tatler к таковым не относится.

Дистрибьютором рекламы признали "Национальную компанию красоты". Ей, а также издательству Conde Nast грозит административный штраф до 500 тысяч рублей.

В июне московское управление ФАС признало компанию Burger King нарушителем закона о рекламе из-за слоганов "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри". В апреле ведомство признало российскую структуру Samsung – "Самсунг Электроникс Рус Компани" – виновной в координации цен на смартфоны у ресейлеров в России.

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общество

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