ФАС изучит рекламу "божественной шаурмы"

16:30
16:30
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Экспертный совет управления ФАС по Пермскому краю обсудит рекламу "божественной шаурмы", передает "Интерфакс".
"Для анализа этой рекламы и принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона о рекламе необходимы специальные познания. Данная реклама будет обсуждена на экспертном совете по рекламе, который действует при пермском УФАС", – рассказали в ведомстве.
Пермское кафе выложило в своей группе в соцсети фото полуобнаженной девушки. В скрещенных на груди руках она держит шаурму, над ее головой изображен нимб с элементами фастфуда. Из-за спины модели торчат две шаурмы, напоминающие крылья.
Пермская епархия РПЦ выразила негодование. Секретарь епархии Андрей Литовка назвал это "форменным безобразием". По его словам, в епархию звонят множество возмущенных верующих.
В июне Московское управление ФАС возбудило дело в отношении Burger King из-за неоднозначных рекламных слоганов. Внимание службы привлекли слоганы "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложение "Раздаст по Е-баллам за кофе". В прошлом году ведомство оштрафовало сеть ресторанов быстрого питания на 100 тысяч рублей за неприличную игру слов в рекламном слогане.
В начале 2019-го скандал разразился вокруг акции Reebok. Больше всего негатива получил призыв активистки Залины Маршенкуловой "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Неоднозначное высказывание дополнили слоганами "Когда говорят: "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу" и "Прикрыла соски, чтобы вы не порезались".
Сеть ресторанов "Тануки" опубликовала фото с подписями. В них говорилось, что после похода в ресторан сети женщина будет стройной, а после посещения "Го-го пиццы" наберет вес. Для иллюстрации идеи бренд подобрал фотографию, на одной стороне которой изображена стройная модель, а на другой – женщина с формами. Позже выяснилось, что это танцовщица Уитни Тор: у нее выявили поликистоз яичников.
В апреле антимонопольная служба Челябинской области заинтересовалась рекламой кафе быстрого питания с лозунгами "Соси сколько хочешь", "Бери в рот за "копейки". На изображении – девушка, кусающая бургер или пьющая газировку.
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