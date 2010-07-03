ФАС признала компанию Samsung виновной в координации цен на смартфоны

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Федеральная антимонопольная служба признала российскую структуру Samsung – "Самсунг Электроникс Рус Компани" – виновной в координации цен на смартфоны у реселлеров в России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Как уточнили в ведомстве, 22 апреля комиссия ФАС признала "Самсунг электроникс Рус Компани" виновной в нарушении закона о защите конкуренции. По данным ФАС, Samsung координировала деятельность компаний-реселлеров, в числе которых "ВымпелКом", "РТК", "Связной Логистика", "Эльдорадо", "Технопоинт" , "Сеть Связной", а также "Ситилинк", "Открытые технологии" и другие.

В прошлом году ФАС провела внеплановую проверку "Самсунг Электроникс Рус Компани". Проанализировав результаты проверки, сотрудники ведомства выявили признаки координации цен на смартфоны и возбудили дело против российской структуры Samsung.

"Незаконная координация весьма распространена на рынках ретейла техники, особенно это касается популярных технических новинок", – пояснил замглавы ФАС Андрей Цариковский. Он пообещал внимательно следить за тем, чтобы компании-производители не навязывали дилерам цены и условия реализации товаров, так как это незаконно.

В начале апреля компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой. В компании подчеркнули, что смартфон стал первым устройством Samsung с полноэкранным дисплеем без выреза для камеры и тонкими рамками. В продажу новинка поступит 29 мая.