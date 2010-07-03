Samsung показала смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Фото: twitter.com/SamsungMobile

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой. Видео концепта опубликовано в Twitter.

Организаторы пресс-конференции в Бангкоке почти не раскрыли технических характеристик новинки. Они лишь упомянули, что этот телефон стал первым устройством Samsung с полноэкранным дисплеем без выреза для камеры и тонкими рамками.

Кроме того, был сделан акцент на интеллектуальных системах смартфона. Одна из них распределяет расход батареи, а другая улучшает производительность устройства. К примеру, смартфон готов открыть соцсети сразу после того, как его владелец сделал снимок.

Стоимость Galaxy А80 пока держат в секрете. Ожидается, что он поступит в продажу 29 мая.

По данным СМИ, смартфон обладает тройной задней камерой. Он также оснащен 6,7-дюймовым дисплеем и процессором Qualcomm Snapdragon 730. При этом у него нет слота под карту памяти и входа для наушников.

Ранее Роскачество обновило рейтинг смартфонов. В десятку лидеров, по версии Роскачества, вошли семь моделей Samsung, две модели Apple и один гаджет от Huawei.

