Samsung показала смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой. Видео концепта опубликовано в Twitter.
Организаторы пресс-конференции в Бангкоке почти не раскрыли технических характеристик новинки. Они лишь упомянули, что этот телефон стал первым устройством Samsung с полноэкранным дисплеем без выреза для камеры и тонкими рамками.
Кроме того, был сделан акцент на интеллектуальных системах смартфона. Одна из них распределяет расход батареи, а другая улучшает производительность устройства. К примеру, смартфон готов открыть соцсети сразу после того, как его владелец сделал снимок.
Стоимость Galaxy А80 пока держат в секрете. Ожидается, что он поступит в продажу 29 мая.
По данным СМИ, смартфон обладает тройной задней камерой. Он также оснащен 6,7-дюймовым дисплеем и процессором Qualcomm Snapdragon 730. При этом у него нет слота под карту памяти и входа для наушников.
Ранее Роскачество обновило рейтинг смартфонов. В десятку лидеров, по версии Роскачества, вошли семь моделей Samsung, две модели Apple и один гаджет от Huawei.
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