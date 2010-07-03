Nokia представила смартфон с "дырявым" экраном

Фото: HDM Global

Компания HMD Global представила смартфон Nokia X71, оснащенный фронтальной камерой, врезанной прямо в экран, сообщает сайт "Российской газеты".

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, процессором Snapdragon 660. Nokia X71 обладает 6/128 гигабайтами памяти.

Особенностью нового аппарата является тройная основная камера, в которую входит ультраширокий объектив и 48-мегапиксельная матрица. При этом стоимость новинки на тайваньском сайте Nokia составляет 388 долларов (около 26 тысяч рублей).

В конце февраля презентовали смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели. По словам разработчиков, все модули по 12 мегапикселей способны работать одновременно. Три из них монохромные, два – цветные, каждый снимок объединяется в итоговое изображение. Это позволяет передать "технологию компьютерной визуализации следующего поколения в руки любителей фотографии".