Обзор Samsung Galaxy S10+

Новый флагманский смартфон от Samsung не стал революцией в мире мобильной техники, но вобрал в себя почти все актуальные техно-тренды. Мы добросовестно протестировали Galaxy S10+ и выяснили, чем он может понравиться пользователям, а чем нет.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Технические характеристики

Корпус: unibody. Материалы: алюминиевый сплав, ударопрочное стекло;

Цвет: оникс, аквамарин, перламутр;

Размеры: 157.6×74.1×7.8 миллиметров;

Вес: 175 граммов;

Операционная система: Android 9.0 (Pie); One UI;

Дисплей: Dynamic AMOLED, (~88.9% screen-to-body ratio);

Разрешение: 1440×3040, 19:9 ratio (~522 ppi);

Основная камера: три модуля – 12 Mп (f/1.5-2.4, 26 миллиметров, 1/2.55″, 1.4 мкм), 12 Mп (f/2.4, 52 миллиметров, телефото 1/3.6″, 1.0 мкм, AF, OIS, 2x optical zoom) и 16 Mп, f/2.2, 12 миллиметров, ультраширокий (1.0 мкм);

Фронтальная камера: два модуля – 10 Мп (f/1.9, 26 миллиметров, 1.22 мкм, Dual Pixel PDAF) и 8 Мп (f/2.2, 22 миллиметров, 1.12 мкм);

Процессор: Samsung Exynos 9820, восемь ядер;

Память: 128 Гб, 8 Гб ОЗУ, слот для Micro SD 512 Гб;

Защита: от брызг, воды и пыли;

Аккумулятор: 4100 мАч.

Galaxy S10e, S10, S10+ – в этом году знаменитой серии Samsung Galaxy исполнилось 10 лет, и словно в ознаменовании юбилея корейская компания решила выпустить не как обычно два смартфона (10 и 10+), а еще и компактный 10e. В нашем обзоре, впрочем, мы рассмотрим только один девайс. Флагман 2019 года компании Samsung – Galaxy S10+.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Самое главное

Как ни странно, но выделить какую-то одну "киллер-фичу" этого смартфона сложно. С одной стороны, в нем много технических и программных апдейтов по сравнению с Galaxy S9+, с другой – кажется, что все, что мы видим в S10+, уже встречалось раньше.

Безрамочный дизайн? Сама же компания Samsung представила эту концепцию несколько лет назад;

Сама же компания Samsung представила эту концепцию несколько лет назад; Изогнутый по краям экран? Решение трехлетней давности;

Решение трехлетней давности; Вырез в экране под фронтальную камеру? И у Samsung, и у Huawei смартфоны c таким вырезом уже есть;

И у Samsung, и у Huawei смартфоны c таким вырезом уже есть; Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев? Таких аппаратов уже больше десятка;

Таких аппаратов уже больше десятка; Многослойное покрытие стекла задней панели для создания градиентного эффекта? Cтаро, да и придумали это в Huawei;

Cтаро, да и придумали это в Huawei; ПЯТЬ камер? Ха! У Nokia 9 Pureview их еще больше!

Ха! У Nokia 9 Pureview их еще больше! Камера с переменной диафрагмой? Такое тоже было в Galaxy S9+;

Такое тоже было в Galaxy S9+; Процессор с нейромодулем и поддержкой искусственного интеллекта? В 2018 году не было ни одного флагманского смартфона без такого модуля;

В 2018 году не было ни одного флагманского смартфона без такого модуля; Подключение к монитору мыши и клавиатуре, использование смартфона в качестве десктопа? Уже есть в Galaxy Note 9 и новых Huawei.

Уже есть в Galaxy Note 9 и новых Huawei. Стереодинамики? Кого этим сейчас удивишь!

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Поподробнее

Так что, в Galaxy S10+ нет ничего нового? А вот и нет. Новое там почти все!

Например, в Galaxy S10+ не просто фронтальная камера, врезанная в экран, а крутая двойная камера, со стандартным 10 Мп-модулем (f/1.9) и с 8 Мп-модулем с автофокусом и регулировкой глубины резкости.

Основная камера – это 12 Мп-модуль с переменной диафрагмой ƒ/1,5-2,4. Угол обзора – 77 градусов, размер пикселя – 1,4 мкм. Есть также два дополнительных модуля. Один – тоже 12 Мп с двукратным оптическим зумом (диафрагма ƒ/2,4, угол обзора 45 градусов, размер пикселя – 1 мкм). Другой – 16 Мп с широкоугольным (123 градуса) объективом. Такой угол, кстати, – рекорд среди мобильных камер.

Камеры получили оптическую и цифровую стабилизацию, новые алгоритмы съемки и обработки кадра, новый интерфейс приложения.

Что умеет основная камера? Она, точнее, новый 8-ядерный процессор Exynos 9820 умеет в автоматическом режиме довольно точно определять сцену съемки и подгонять настройки в соответствии с внешними условиями и задачами. Камера делает все, что должна делать современная камера флагманского смартфона. Пейзажная съемка, съемка объектов с близкого расстояния широкоформатным объективом, макросъемка, портрет, еда, ночная съемка, съемка в движении. Всего поддерживается 30 режимов. Плюс ко всему, есть забавные фишки типа AR, анимоджи, бьютификации и живого фокуса.

Все, кроме еды, живого фокуса и панорамы, выбирается только автоматически. И это, на наш взгляд, напрасно. Можно все же было дать возможность и самим пользователям выбирать настройку сцены съемки. Да, маркетологи уверяют нас, что 90% пользователей снимают все только "на автомате", но позаботиться об оставшихся 10% было бы нелишним. Впрочем, для особо продвинутых фотографов есть режим "Про".

А вот кадры, которые мы сняли во время теста.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Живой фокус стоит упомянуть отдельно. Это, по сути, очень продвинутый режим боке, который можно использовать во время портретной съемки, хотя и не только во время нее.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Такая реализация боке вызвала острые дискуссии среди фанатов Samsung, но нам она понравилась.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Что касается ночной съемки, то этот режим хорош, но на наш, еще раз подчеркнем, субъективный взгляд, все же уступает ночным режимам Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro.

Samsung Galaxy S10+ Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Samsung Galaxy S10+ Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Huawei Mate 20 Pro Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Huawei Mate 20 Pro Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Еще один важный момент: Samsung доработала режимы съемки видео. 4K, HDR10+, Super Slow Mоtion, оптическая стабилизация, фокусировка – все теперь работает заметно лучше, чем в предыдущих версиях Galaxy.

Экран Galaxy S10+ тоже отличается от предшественников. Во-первых, он огромный – 6,4 дюйма. Во-вторых, это новая версия SuperAMOLED дисплея от Samsung – "улучшенная и дополненная". В самой компании этот экран называют Dynamic AMOLED. Его отличительная особенность – увеличенный динамический и цветовой диапазоны и яркость, доходящая до 800 кд/м2. Это высокий показатель, и как показала практика, экран читается даже на самом ярком солнце.

Смотреть фильмы и играть в игры на смартфоне с таким экраном очень приятно, особенно, с учетом отличного и громкого звука. Мы уже упоминали стереодинамики этого смартфона, но не писали, что их создавали и настраивали инженеры компании AKG. Кстати, наушники, входящие в комплект, тоже AKG (неплохие, но сказать, что Samsung положила в коробку настоящую HiFi-гарнитуру, нельзя). По звуку – это хорошие наушники начального уровня. Не более того. Те же беспроводные Samsung Galaxy Buds, идущие у некоторых продавцов как "подарок" при покупке "десятки", намного интереснее.

Возвращаясь к экрану. Недостаток у него только один, но ожидаемый. Это "камерный" вырез в экране, который либо сужает область просмотра, либо вам приходится мириться с дыркой в правом нижнем углу экрана при просмотре фильма или во время игр.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Но... Это не просто сканер – это ультразвуковой сканер, что в теории повышает скорость и точность срабатывания. И действительно, работает он быстро и точно... если снять с экрана защитную пленку, которой он закрыт по умолчанию. А вот если ее не снимать, то качество работы сканера заметно ухудшается. Samsung пообещала выпустить программный апдейт, улучшающий его работу, но во время теста мы имели то, что имели.

Что касается дизайна, то выглядит Galaxy S10+ не только дорого-богато, но и весьма продумано. Даже в мелочах. Например, горизонтальное расположение выступающего блока камер по центру смартфона имеет функциональное объяснение: когда аппарат лежит на "спинке", то не качается, как пьяный (намекаем на iPhone X/XS), а четко фиксируется на поверхности.

Цвета корпуса Galaxy S10+ сдержанные, но не скучные, годные и для строгих "корпоративных зануд" ("оникс") и "бунтарей", типа нас ("перламутр" и "аквамарин").

Однако, есть в дизайне S10+ и то, что нас расстроило. Если на корпусе "аквамарин" и уж тем более на "ониксе" большой черный блок камер выглядит органично, то на перламутре он смотрится как абсолютно инородный элемент. Что помешало дизайнерам Samsung подогнать цвет блока под цвет корпуса задней панели, остается загадкой.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Кто-то может сказать, что это смешная придирка. Но нет. Если ты покупаешь устройство, которое позиционируется, как top of the top, и выкладываешь из своего кармана 77 тысяч рублей за смартфон, то мелочей тут быть не может.

Цифры

У нас на тесте был смартфон с процессором Samsung Exynos 9820. Это европейская и российская версии, в США поставляются S10+, оснащенные процессором от Qualcomm.

Exynos 9820 – новейший восьмиядерный процессор Samsung (2×Mongoose M4, 2,73 ГГц + 2×Cortex-A75, 2,31 ГГц + 4×Cortex-A55, 1,95 ГГц).

В синтетическом тесте смартфон набрал 330 тысяч баллов (очень много). Больше только у Xiaomi Mi 9 – 370 тысяч, и у iPhone XS Max – 350 тысяч.

А вот в тесте GFX 3.1 Manhattan, показывающем производительность графического процессора в играх, S10+ отстает от iPhone XS Max заметнее. В разрешении Full HD (1080) S10+ выдает значение 68 fps против 97 fps у iPhone. Поймите нас правильно: и то, и то – очень, очень, очень высокие показатели. Они не говорят о том, будут ли игры тормозить с максимальными настройками или нет (спойлер – нет, не будут). Они лишь показывают, кто сейчас "царь горы" в области мобильных игр.

Отметим, впрочем, наличие специального игрового режима у Galaxy S10+, когда мощность всех аппаратных ресурсов смартфона перебрасывается на игру, и таким образом еще на несколько процентов увеличивается скорость работы смартфона в играх.

Еще пара замечаний по "железу". Восемь гигабайт оперативной памяти – это действительно хорошо и круто, а вот накопитель емкостью 128 Гб, скажем честно, маловато. Приложения, фотографии, 4K-видео, игры могут легко заполнить память вашего смартфона за несколько месяцев. К счастью, есть слот для карт памяти Micro-SD (поддерживаются карты до 512 Гб).

Аккумулятор и время автономной работы

Мы знаем, что это волнует всех. Так вот, емкость аккумулятора Galaxy S10+ – 4100 мАч. Отличный показатель. Скажем так, по негласному мнению экспертов, емкость аккумулятора современного смартфона более 4000 мАч считается вполне достаточной. Разумеется, время автономной работы сильно зависит от режима работы, так как больше всего от аккумулятора "отъедает" экран. Но даже если особо не экономить до конца дня, одной зарядки хватает. Но это еще не все. Galaxy S10+ умеет самостоятельно экономить заряд аккумулятора.

И вот мы переходим к особенностям Galaxy S10+, точнее к тому, что выделяет его среди других смартфонов.

"Фишки" Galaxy S10+

Нейромодуль процессора Exynos 9820 и специальный софт смартфона изучает, что и как вы делаете на смартфоне, и экономит энергопотребление на приложениях, которые вы не используете.

А еще тот же ИИ изучает, как вы пользуетесь смартфоном, и оптимизирует его работу, предзагружая наиболее часто используемые приложения, которые понадобятся вам в течение дня.

Наконец-то ругаемый в нашей стране многими интеллектуальный голосовой помощник Bixby стал делать более или менее понятные и полезные вещи. Опция "Сценарии Bixby" задействует систему машинного обучения для определения предпочтений пользователя и его манеры использования смартфона. Собранные данные впоследствии используются для автоматической настройки параметров, управления приложениями, оптимизации работы аккумулятора. Можно также самостоятельно задать сценарии, исходя из времени суток, дня недели, местонахождения и прочих условий.

Например, можно создать сценарий "Спокойной ночи", и тогда в установленное время на смартфоне будут отключаться звуки и уведомления, активируется ночной режим, поменяются ярлыки на экране блокировки, включится загрузка и установка обновлений и произойдут те действия, которые вы задали.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Также у Galaxy S10+ есть обратная беспроводная зарядка, которая позволяет заряжать от Galaxy S10+ беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds, умные часы, смартфоны и вообще любые устройства, поддерживающие стандарт QI. И это реально удобно. Вы ставите ночью смартфон на зарядку, кладете на него наушники, часы и... и все! Больше не нужно дополнительных зарядок и проводов.

Что касается удобства использования, то, как мы много раз писали, смартфон с дисплеем более шести дюймов не может быть эталоном эргономики. Если важна эргономика, нужно смотреть на Galaxy S10 и Galaxy S10e, но при этом быть готовым пожертвовать диагональю экрана

Итоги

Хороший ли смартфон Galaxy S10+? Да. Он просто отличный. Девайс собрал под свои корпусом все достижения современной мобильной индустрии за исключением 3D-сканера лица (его просто не смогли разместить в компактном вырезе для фронтальных камер).

Galaxy S10+ пока выглядит как смартфон без серьезных недостатков. Таких сейчас очень немного. Однако, на вопрос: "Если деньги жгут карман, то стоит ли мне бежать и заказывать Galaxy S10+?", мы бы ответили уклончиво и порекомендовали не торопиться. Можно, конечно, и заказать, но... ведь есть еще iPhone XS Max. Есть Huawei Mate 20Pro c его бесподобной камерой. Есть Xiaomi Mi9 – он тоже крут и значительно дешевле. А есть Xiaomi MiMix 3 – он тоже дешевле, а еще он слайдер. А скоро приедут Sony Xperia1 и LG V50 ThinQ 5G, тоже очень продвинутые аппараты.

В общем, уровень конкуренции в премиальном сегменте сейчас просто зашкаливает. Канули в лету те времена, когда состоятельные (и не очень) господа и дамы выбирали между Apple и Samsung. Теперь, как пишут в статусах социальных аккаунтов, "все сложно".

Дмитрий Бевза