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08:59

Nokia представила телефон с пятью камерами

технологии

08:59

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Фото: nokia.com

На крупнейшей в мире выставке мобильной индустрии Mobile Word Congress презентовали смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели, сообщает портал "Мир 24".

По словам разработчиков, все модули по 12 мегапикселей способны работать одновременно. Три из них монохромные, два – цветные, каждый снимок объединяется в итоговое изображение. Это позволяет передать "технологию компьютерной визуализации следующего поколения в руки любителей фотографии".

Смартфон поступит в продажу в США уже в марте этого года. Стартовая цена гаджета – 699 долларов. Телефон имеет шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, pOLED-экран с диагональю 5,99 дюйма.

Ранее сообщалось, что финская компания HMD Global, обладающая правами на бренд Nokia, выпустила новый кнопочный телефон с батареей энергоемкостью 800 мАч. Аппарат получил название Nokia 106. Производитель обещает, что зарядки телефона хватит на 21 день в режиме ожидания и на 15 часов в режиме разговора. Аппарат имеет цветной дисплей 1,8 дюйма, записную книжку на 2000 контактов и память на 500 SMS-сообщений. Объем встроенной памяти составляет 4 мегабайта. Телефон поддерживает две SIM-карты.

технологии

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