ФАС признала Burger King нарушителем закона из-за неэтичных слоганов

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Московское управление ФАС признало компанию Burger King нарушителем закона о рекламе из-за рекламных слоганов с непристойным подтекстом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Слоганы рекламной кампании "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри" были признаны нарушающими закон "О рекламе", – сказали в пресс-службе.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении сети ресторанов Burger King за неэтичные слоганы. Спорные слоганы вынесли на обсуждение экспертного совета по рекламе. Большинство участников совета признали подобную рекламу некорректной. Штраф компании за каждое нарушение может составить до 500 тысяч рублей.

ФАС уже не в первый раз предъявляет претензии Burger King. В ноябре прошлого года ведомство оштрафовало сеть ресторанов быстрого питания на 100 тысяч рублей за неприличную игру слов в рекламном слогане. Тогда действия компании признали нарушающими закон о рекламе, от нее потребовали немедленно устранить нарушение.

