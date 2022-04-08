Путин приехал на прощание с Жириновским в Колонный зал Дома союзов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин приехал на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома союзов на Большой Дмитровке.

После церемонии прощания политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

В пятницу утром в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского. Церемонию провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

Во время заседания Госдумы депутаты почтили память политика минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России. Соболезнования по этому поводу выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

