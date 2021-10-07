Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин надеется, что Россия и Япония продолжат переговоры по мирному договору. Об этом глава РФ заявил в ходе разговора с японским премьер-министром, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственный источник.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида 7 октября провел свой первый телефонный разговор с российским лидером. В рамках беседы президент России выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и продолжение переговоров по мирному договору.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздравил нового премьера Японии с назначением "на столь ответственный пост".

В должность премьер-министра Кисида вступил 4 октября, после того как правительство Японии в полном составе ушло в отставку. С 2012 по 2017 год Кисида занимал пост министра иностранных дел Японии, а с 2017-го был исполняющим обязанности министра обороны страны.

Комментируя формирование нового правительства Японии, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока рано давать оценки будущему диалогу Москвы и Токио.

