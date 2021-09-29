Политолог рассказал, чего ждать от нового премьер-министра Японии Кисиды

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Политолог, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал, чего следует ожидать в российско-японских отношениях с приходом в правительство Японии нового премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом сообщает РИА Новости.

Политолог напомнил, что Кисида неоднократно встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым у них сложились очень хорошие отношения. Он полагает, что для России премьер-министр Кисида является партнером, с которым можно чувствовать себя спокойно.

"Что касается дальнейших российско-японских отношений, то Кисида продолжит в отношении России ту же политику, которая была при Абэ. Будут оживленно развиваться экономические обмены, включая и северные территории, и будет движение в сторону заключения мирного договора между Японией и Россией", – отметил Накамура.

Ученый также предположил, что в ходе дипломатических переговоров перестанет обсуждаться вопрос северных территорий.

"В ближайшее время задача российско-японских отношений будет заключаться в том, чтобы направить японских и российских исследователей, которые на месте изучат, какую совместную экономическую деятельность можно вести на островах", – сказал политолог.

По мнению Накамуры, сформированное Кисидой правительство будет способствовать ослаблению напряженности в регионе.

Ранее бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно, выдвигавший свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, заявил о важности ведения переговоров с Россией по вопросу принадлежности южных Курильских островов и заключения мирного договора.