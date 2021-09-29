Политолог рассказал, чего ждать от нового премьер-министра Японии Кисиды

Фото: AP Photo/Du Xiaoyi/Pool Photo via AP
Политолог, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал, чего следует ожидать в российско-японских отношениях с приходом в правительство Японии нового премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом сообщает РИА Новости.
Политолог напомнил, что Кисида неоднократно встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым у них сложились очень хорошие отношения. Он полагает, что для России премьер-министр Кисида является партнером, с которым можно чувствовать себя спокойно.
"Что касается дальнейших российско-японских отношений, то Кисида продолжит в отношении России ту же политику, которая была при Абэ. Будут оживленно развиваться экономические обмены, включая и северные территории, и будет движение в сторону заключения мирного договора между Японией и Россией", – отметил Накамура.
Ученый также предположил, что в ходе дипломатических переговоров перестанет обсуждаться вопрос северных территорий.
"В ближайшее время задача российско-японских отношений будет заключаться в том, чтобы направить японских и российских исследователей, которые на месте изучат, какую совместную экономическую деятельность можно вести на островах", – сказал политолог.
По мнению Накамуры, сформированное Кисидой правительство будет способствовать ослаблению напряженности в регионе.
Ранее бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно, выдвигавший свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, заявил о важности ведения переговоров с Россией по вопросу принадлежности южных Курильских островов и заключения мирного договора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: