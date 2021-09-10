Кандидат в премьеры Японии заявил о важности мирного договора с Россией

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Бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно, выдвинувший свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, заявил о важности ведения переговоров с Россией по вопросу принадлежности южных Курильских островов и заключения мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы. – Прим. ред.), а также заключения мирного договора с Россией, я считаю работу по данному направлению чрезвычайно важной", – сказал он.
Ранее депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки заявил, что территориальные разногласия между Японией и Россией по вопросу южных Курильских островов могут быть решены, лишь пока Владимир Путин остается на посту президента РФ.
СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
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