Жители Японии рассказали, кто должен стать следующим премьером

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В Японии большинство жителей считают, что пост премьер-министра страны после отставки Синдзо Абэ должен занять бывший министр обороны Сигэру Исиба, сообщает ТАСС.

Его поддержали 34% участников социологического опроса. Вторым по популярности оказался генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга (14,3%). Министр обороны Таро Коно набрал 13,6% и занял третье место.

На следующих выборах в нижнюю палату парламента в октябре 2021 года 48% японцев готовы проголосовать за правящую сейчас Либерально-демократическую партию.

Отставку Абэ сочли целесообразной 58,6% участников социологического исследования.

Ранее Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии из-за проблем со здоровьем.

Он будет исполнять обязанности премьера, пока не будет выбрана новая кандидатура. Абэ заявил, что сожалеет, что на посту премьера Японии так и не подписал мирный договор с Россией.