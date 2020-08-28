В Кремле прокомментировали планы Абэ уйти в отставку

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ внес неоценимый вклад в развитие отношений с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что Владимир Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ, назвав их "блестящими". Представитель Кремля выразил сожаление в связи с решением Абэ покинуть пост премьера.

"Мы надеемся, что его преемник в неменьшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений. И конечно, в первую очередь мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил", – цитирует Пескова RT.

Ранее Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии из-за проблем со здоровьем.

Он будет исполнять обязанности премьера, пока не будет выбрана новая кандидатура. Абэ заявил, что сожалеет, что на посту премьера Японии так и не подписал мирный договор с Россией.