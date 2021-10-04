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Политика

03:35

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

политика за рубежом

Фото: depositphotos/denisismagilov

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом в понедельник, 4 октября, со ссылкой на канцелярию главы кабмина этой страны сообщает ТАСС.

Уточняется, что в понедельник обе палаты японского парламента проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, затем он назначит министров.

Главу кабмина в Японии выбирают большинством голосов из представленных партий, как правило, это их лидеры. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, которая обладает большинством мест в парламенте. Сейчас это "Либерально-демократическая" партия, следовательно, главой японского кабмина станет Фумио Кисида.

Уточняется, что политик намерен официально сформировать кабинет в течение понедельника, подбор кандидатов на должности министров провели в минувшие выходные.

Также сообщается, что в состав нового правительства перейдут три человека из старого. Таким образом, посты сохранят главы МИД и Минобороны Японии Тосимицу Мотэги и Нобуо Киси. Министр науки и образования Коити Хагиуда станет министром экономики, торговли и промышленности.

Ранее профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал, чего следует ожидать в российско-японских отношениях с приходом в правительство Японии нового премьер-министра Кисиды. По словам политолога, будут оживленно развиваться экономические обмены, а также начнется движение в сторону заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Политолог напомнил, что Кисида неоднократно встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым у них сложились очень хорошие отношения. Он полагает, что для России премьер-министр Кисида является партнером, с которым можно чувствовать себя спокойно.

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