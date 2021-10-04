Лавров прокомментировал формирование нового состава правительства Японии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока рано давать оценки будущему диалогу с Японией после формирования там нового правительства, передает ТАСС.

"Преждевременно говорить о том, как новое правительство повлияет на что-либо вообще, потому что оно только что было назначено, согласовано и одобрено", – сказал Лавров.

Он также напомнил, что в ближайшее время, как объявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, состоятся парламентские выборы, поэтому нынешняя команда будет прежде всего готовиться к ним.

Нижняя палата японского парламента избрала большинством голосов на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны председателя правящей "Либерально-демократической партии" Фумио Кисиду.

Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Сообщалось, что в состав нового кабмина перейдут три человека из старого. Таким образом, посты сохранят главы МИД и Минобороны Японии Тосимицу Мотэги и Нобуо Киси. Министр науки и образования Коити Хагиуда станет министром экономики, торговли и промышленности.

До этого профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал, чего следует ожидать в российско-японских отношениях с приходом в правительство Японии нового премьер-министра Кисиды. По словам политолога, будут оживленно развиваться экономические обмены, а также начнется движение в сторону заключения мирного договора между Москвой и Токио.