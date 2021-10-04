Главой нового правительства Японии стал лидер правящей партии Фумио Кисиду

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Нижняя палата японского парламента избрала большинством голосов на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны председателя правящей "Либерально-демократической партии" Фумио Кисиду.

Сейчас голосование за его кандидатуру проходит и в верхней палате парламента. Там за него также проголосует большинство депутатов, поскольку правящий блок во главе с ЛДП обладает большинством в обеих палатах парламента Японии, передает ТАСС.

Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Сообщалось, что в состав нового кабмина перейдут три человека из старого. Таким образом, посты сохранят главы МИД и Минобороны Японии Тосимицу Мотэги и Нобуо Киси. Министр науки и образования Коити Хагиуда станет министром экономики, торговли и промышленности.

До этого профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал, чего следует ожидать в российско-японских отношениях с приходом в правительство Японии нового премьер-министра Кисиды. По словам политолога, будут оживленно развиваться экономические обмены, а также начнется движение в сторону заключения мирного договора между Москвой и Токио.