Новый лидер правящей партии Японии намерен продолжить курс Абэ

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Новый глава правящей Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга сообщил о своем намерении развивать политический курс своего предшественника на данном посту Синдзо Абэ, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"В условиях национального кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции политический вакуум недопустим. Я намерен унаследовать и развивать усилия, предпринятые премьер-министром Синдзо Абэ", – отметил Суга.

Во время выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Суга стал абсолютным лидером, набрав 377 голосов. Его соперники экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида набрали менее 100 голосов.

В конце августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке из-за проблем со здоровьем. Абэ впервые занял этот пост в 2006 году. Он был премьером Японии дольше всех за всю историю страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Синдзо Абэ внес неоценимый вклад в развитие отношений с Россией. Он также отмечал, что Владимир Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ.

