Путин повысил до генерал-полковника командующего группировкой "Центр" Мордвичева

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Владимир Путин повысил в звании до генерал-полковника командующего группировкой "Центр" в зоне проведения спецоперации Андрея Мордвичева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.

Ранее Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка "Алеша", который в одиночку уничтожил колонну бронетехники ВСУ.

Шойгу 1 августа представил экипаж танка к государственным наградам. Отмечались мужество и героизм военнослужащих.

Также врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка. Он отметил, что командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР.

Видео, на котором российский танк в одиночку справляется с техникой ВСУ, распространилось в Сети накануне. Бойцам ВС РФ на запорожском направлении удалось уничтожить семь бронемашин и вернуться из боя почти без повреждений.

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