Пушилин наградил орденом Республики 3-й гвардейский отдельный батальон

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ситуация на артемовском направлении остается стабильно напряженной. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Что касается военной ситуации, то она на этом направлении стабильно напряженная. Самый горячий участок – на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ – наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами", – рассказал Пушилин.

Он также рассказал, что посетил бойцов 1-го Армейского корпуса, которые ведут бои на Артемовском направлении. Пушилин отметил героизм солдат.

Также он отметил, что за стойкость и мужество, проявленные личным составом во время проведения боевых операций по освобождению ДНР, он наградил орденом Республики 3-й гвардейский отдельный батальон, а также вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

"Гвардии капитану Дмитрию Геннадиевичу Лысову присвоил звание Героя ДНР посмертно", – сказал Пушилин.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что за прошедшие сутки в боях на донецком направлении российская армия уничтожила до 250 украинских солдат, а также боевую технику.