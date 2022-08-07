Песков сообщил, что Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым

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Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что беседа состоялась в субботу, 6 августа, после российско-турецких переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин и Кадыров обсудили социально-экономическое развитие Чечни.

5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Турецкий лидер выразил надежду на открытие новой страницы в вопросе развития отношений с Россией.

После встречи президентов РФ и Турции вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что стороны договорились об оплате российского газа в рублях. Он сделал акцент, что оплачиваться в рублях пока будет только часть поставок, однако, по его словам, такая договоренность уже свидетельствует о новом этапе в отношениях Москвы и Анкары.

