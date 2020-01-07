Путин поздравил православных с Рождеством

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.
"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", – приводит пресс-служба текст поздравления главы государства.
По словам президента, в светлые рождественские дни люди ощущают радость и душевный подъем и те особые чувства приобщения к традициям, которые передаются из поколения в поколение. Он добавил, что сердца людей наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости.
Глава государства подчеркнул, что важную роль в обществе играют Русская православная церковь и другие христианские конфессии России. Они уделяют огромное внимание укреплению духовно-нравственных основ общества, сбережению исторического, культурного наследия и воспитанию молодежи.
В Рождественскую ночь глава государства принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Ночную Божественную литургию в Рождество провел настоятель храма Николай Брындин. На праздничной службе также находились полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана также присутствовали на рождественском богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве. Службу возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поздравил верующих с Рождеством, а также высказал свои пожелания относительно чтения Евангелия.
Рождество – один из центральных праздников христианства. Торжеству предшествует сорокадневный пост, берущий начало 28 ноября. Его последний и самый строгий день – сочельник (6 января).
Рождественский период завершится празднованием Крещения Господня 19 января. В течение 12 дней до него продолжаются святки, в которые православные произносят молитвы, славя Христа.
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