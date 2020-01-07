Православные христиане встречают Рождество

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Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января. Вместе с РПЦ праздник отмечает целый ряд православных церквей: Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская. Кроме того, Рождество празднуется в монастырях горы Афон, у старообрядцев различных согласий и греко-католиков.

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос появился на свет от Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме. Известно, что первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, а также волхвы – древние мудрецы и звездочеты с Востока.

Рождество – один из центральных праздников христианства. Торжеству предшествует сорокадневный пост, берущий начало 28 ноября. Его последний и самый строгий день – сочельник (6 января).

В канун Рождества в церквях служат вечернюю службу, после которой следует торжественная праздничная литургия. В конце службы на середину храма выносят зажженную свечу, которая символизирует собой Вифлеемскую звезду.

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Ночную Божественную литургию в Рождество провел настоятель храма Николай Брындин. На праздничной службе также находились полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана присутствовали на рождественском богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве. Службу возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поздравил верующих с Рождеством, а также высказал свои пожелания относительно чтения Евангелия.

"Пусть в наступившем новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни. Возьмите в руки эту книгу – книгу божественной любви, силы и правды. Если у ваших друзей или соседей нет Евангелия, подарите: чтение Священного писания это спасительная возможность преодолеть отчужденность и одиночество, которые столь характерны для наших современников", – пожелал Патриарх.

Рождественский период завершится празднованием Крещения Господня 19 января. В течение 12 дней до него продолжаются святки, в которые православные произносят молитвы, славя Христа.